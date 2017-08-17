حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 18 أغسطس/آب 2017

يمنات – صنعاء

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، نشطة إلى عاصفة، تتراوح سرعتها بين (20 – 35) عقدة.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.

– الفرصة مهئأة لتشكل السحب الركامية الرعدية التي يصاحبها هطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية، و أجزاء من المرتفعات الغربية عموما، و قد تمتد إلى سهل تهامة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة.

– أجواء معتدلة على السواحل الشرقية.

– الرطوبة النسبية عالية خصوصا على السواحل الجنوبية و الغربية.

– قد تهطل أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية الغربية و أجزاء من السواحل الغربية.

– الرياح السطحية جنوبية غربية على السواحل الجنوبية و الشرقية، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (16 – 26) عقدة، مثيرة للرمال، و تنخفض تبعا لذك الرؤية الافقية. شمالية غربية على الساحل الغربي و باب المندب.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– تتشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية اجمالا، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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