حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 18 أغسطس/آب 2017

يمنات – صنعاء
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة.
– الرياح السطحية جنوبية غربية، نشطة إلى عاصفة، تتراوح سرعتها بين (20 – 35) عقدة.
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.
– الفرصة مهئأة لتشكل السحب الركامية الرعدية التي يصاحبها هطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية، و أجزاء من المرتفعات الغربية عموما، و قد تمتد إلى سهل تهامة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة.
– أجواء معتدلة على السواحل الشرقية.
– الرطوبة النسبية عالية خصوصا على السواحل الجنوبية و الغربية.
– قد تهطل أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية الغربية و أجزاء من السواحل الغربية.
– الرياح السطحية جنوبية غربية على السواحل الجنوبية و الشرقية، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (16 – 26) عقدة، مثيرة للرمال، و تنخفض تبعا لذك الرؤية الافقية. شمالية غربية على الساحل الغربي و باب المندب.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– تتشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة.
– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية اجمالا، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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