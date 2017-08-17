نصف مليون سعودي لكل برلماني حضر لقاء “ابن سلمان” في جدة

يمنات – صنعاء

منحت السلطات السعودية كل برلماني يمني حضر لقاء مع ولي العهد السعودي، نصف مليون ريال سعودي “ما يعادل 48 مليون ريال يمني”.

و حضر برلمانيين يمنيين، الثلاثاء الماضي 15 أغسطس/آب 2017، لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بمدينة جدة، غرب السعودية، الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017.

و جاء اللقاء بعد تصريحات لمسئولين في حكومة هادي بعقد جلسة للبرلمان في مدينة عدن، خلال الشهر الجاري، و تأكيدهم على وجود نصاب قانوني لعقد الجلسة، غير أن معلومات أشارت إلى أن من حضروا لقاء جدة لا يتجاوزن “70” نائبا.

و نقل موقع “العربي” عن مصدر حضر لقاء البرلمانيين اليمنيين مع “ابن سلمان”، إن النواب و حال سماعهم بالمبلغ الذي سيسلّم لهم هتفوا بشعارات تمجّد السعودية، و أعلن بعضهم استعداده الذهاب إلى الجبهات للقتال.

و لفت المصدر إلى أن النواب امتنعوا بعدها عن طرح طلب كانوا قد اتفقوا على تقديمه لولي العهد السعودي قبل اللقاء، يتضمن إعفاء المغتربين اليمنيين من الرسوم الجديدة التي فرضتها المملكة على المقيمين داخلها من الأجانب.

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