“وثيقة” .. رسميا الاستخبارات السعودية تكشف عن فساد في السفارة اليمنية وممارسات مناطقية وتؤكد على الوصاية السعودية على حكومة هادي

يمنات – صنعاء

كشف وثيقة صادرة عن الاستخبارات السعودية، عن عمليات فساد و ممارسات مناطقية في الملحقية الصحية بالسفارة اليمنية في السعودية.

و تكشف المذكرة الموجهة من رئيس الاستخبارات العامة السعودية، خالد الحميدان إلى رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، قيام الملحقية الصحية بأخذ مبالغ مالية من المرضى اليمنيين الذي يقدمون إلى السعودية لتلقي العلاج، عوضا عن تفرقة في التعامل مع المرضى.

و طالبت المذكرة المؤرخة في 26 ابريل/نيسان 2017، بموافاة الاستخبارات السعودية بالاجراءات المتخذة.

المذكرة إلى جانب كشفها الفساد و المناطقية في الملحقية الصحية بالسفارة اليمنية، تكشف أيضا عن وصاية سعودية على قرار حكومة هادي، حيث تطلب المذكرة من رئيس حكومة هادي بموافاتهم بالاجراءات المتخذة و تحدد رقم فاكس لذلك.

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