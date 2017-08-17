فصيل باعوم في الحراك الجنوبي يعلن رفض المناطقية والوصاية الخارجية والمشاريع المنتقصة ويؤكد على استقلال الجنوب ومحاربة الارهاب

يمنات – صنعاء

أكد المؤتمر العام الاول لمجلس الحراك الثوري بعدن تمسكه بتحرير و استقلال الجنوب، رافضا رفض ما سماها بـ”المشاريع المنتقصة” أياً كانت.

و أكد مؤتمر مجلس الحراك الثوري بعدن في بيانه الختامي، الخميس 17 أغسطس/آب 2017، مواصلة ما سماها “الثورة التحررية” على خط تحرير و استقلال الجنوب لا سواه.

و رفض المجلس الوصاية الخارجية من أياً كان. مؤكدا على ضرورة التأسيس للقبول بمبدأ التعاون و العلاقة الطيبة المشتركة مع المحيط الخارجي، و بالذات من سيساعد الجنوبيين على تحقيق استقلال الجنوب.

و أكد المجلس الثوري، و هو أحد فصائل الحراك الجنوبي، رفضه للارهاب و العنف بكافة صوره و أشكاله. مشيرا إلى ايمانه بأن الحرب على الارهاب واجب وطني و ثوري، و يعد من أولويات مجلس الحراك الثوري.

كما أكد المجلس الثوري، و هو الفصيل الحراكي الرافض لعاصفة الحزم، و يقوده حسن باعوم، مطالبته بالوقوف الى جانب أسر الشهداء و الجرحى، و منحهم اولوية الرعاية و الاهتمام سواء فيما سماه “مرحلة قبل الاستقلال” أو بعدها و عدم التفريط بهم.

و جدد المجلس تمسكه بوحدة الارض الجنوبية و عدم التفريط بها و عدم السماح بتجزئتها جعرافياً أو سياسياً. مؤكدا رفضه كافة اشكال المناطقية المقيتة.

كما جدد المجلس تمسكه بالسعي لإقامة دولة جنوبية مستقلة تقوم على اسس المدنية و العدل و المساواة و احترام الرأي الاخر و الالتزام بكافة المواثيق و المعاهدات و القوانين الدولية و بكل ما يخدم امن و استقرار المنطقة و العالم.

نص البيان

يا جماهير شعبنا الجنوبي العظيم:

ينعقد اليوم المؤتمر العام الاول لمجلس الحراك الثوري بمحافظة عدن، تحت شعار “مواصلة النضال بكافة الوسائل حتى تحرير واستقلال الجنوب استقلالاً ناجزاً” وامام جملة من التحديات الكبيرة التي تواجهها ثورتنا التحررية خصوصاً في ظل التداخل والضبابية التي تطغي على المشهد السياسي للمحيط والإقليم والعالم برمته والتي جاءت انعكاساً الى الأحداث الداخلية سواء تلك التي تجري في العربية اليمنية او الأحداث التي شهدها ويشهدها الجنوب في ظل الترابط بين قضية الجنوب وما يجري من احداث ذات علاقة تفرض واقعها على الجنوب وهو الامر الذي يؤثر وينعكس اما سلباً او إيجاباً على قضية الجنوب خصوصاً وان ما ستؤول اليه الإرضاع في الشمال سيكون ذات تأثير على الجنوب بالذات في حال توصل الأطراف المتصارعة الى اي تسوية سياسية او حسم عسكري مع ان الاحتمال الاخير اصبح مستحيلاً.

ايها الأحرار:

لابد لنا الاعتراف والاقرار ان ما جرى ويجري في اليمن والجنوب قد اثر ويؤثر على شعبنا وان الحرب التي جاءت تحمل أهداف واضحة اعلنتها ما تسمى بحكومة الشرعية ودوّل التحالف تنطلق من مرجعيات ثلاث لا علاقة للجنوب فيها انما ستنال من قضية الجنوب وان تلك الحرب التي قدم الجنوبيين ولا يزالوا يقدمون آلاف الشهداء والجرحى قد أتت بالظرر الشديد على شعبنا الجنوبي الذي بات يتجرع ويلات العذاب حتى هذه اللحظة.

وكما نعلم جميعاً ان الجنوبيين الذين حملوا السلاح طيلة ايام الحرب انما كان قتالهم في سبيل تحرير الجنوب لنيل الاستقلال لا سواه لكن أطراف في الصراع الجاري استغلت انتصارات وتضحيات الجنوبيين لصالحها بعيداً عن قضية الجنوب ثم عملت تلك الأطراف ولا تزال تعمل في سبيل ارباك الجنوبيين وتركيعهم من خلال ترك الجنوب يغرق في مسلسلات الارهاب والتناحر المناطقي الذي يجري التأسيس له من قبل القوى المتصارعة وبالذات حكومة الشرعية هذا بالاضافة الى اختلاق الازمات الاقتصادية والأمنية وغيرها في مناطق ومحافظات الجنوب وهو الامر الذي دفع ويدفع بغالبية الجنوبيين الى التخبط امام جملة من العبث السياسي والاعلامي التي تبثه باستمرار مطابخ الاحتلال اليمني.

ونؤكد من مؤتمرنا هذا تمسكنا باي اجماع جنوبي يضمن توحيد الصف الجنوبي على أساس وتحت سقف استقلال الجنوب استقلالاً ناجزاً لا تنازل او تهاون أو تفريط فيه لكننا في نفس الوقت نرفض رفضاً قاطعاً استغلال حماس شعبنا الجنوبي وضخ الاكاذيب والتأثير عليه عاطفياً لانتزاع تأييد شعبي ومن ثم السير عكس الإرادة الشعبية للجنوب وذلك بالقبول بمشاريع منتقصة وما شابه ذلك خصوصاً عندما يجري منح من هم خارج صفوف الثورة الجنوبية التحررية صفات وصلاحيات ثورية او تمثيل شعبي يأتي بفعل تزوير وتزييف الوعي الجنوبي واستغلال إمكانات الجنوب لصالح توجهات خارج الهدف النبيل الذي قدم في سبيله ابناء الجنوب آلاف الشهداء والجرحى وعذاب عقدين من الزمن تجرع ويتجرع خلالها الاحرار ولا يزالون ويلات العذاب والمعاناة.

ايها الاحرار:

اننا وفي مؤتمرنا هذا اذ نجدد تمسكنا كمجلس ثوري بأدبيات الثورة وأسس العمل التنظيمي المؤسسي الذي يضمن استمرار الثورة الجنوبية التحررية وتناسق الفعل الثوري والحد من الانفراد بالقرارات ومنع المتاجرة والمساومة بتضحيات شعب الجنوب فإننا في نفس الوقت نؤكد على احترامنا وتقديرنا لرموز ثورتنا التحررية وعدم القبول بالنيل منهم من أي شخص كان او جهة لان محاولة النيل من رموز ثورتنا سيؤدي الى ضرب الثورة وجعلها في أيادي قوى اخرى وستصبح الثورة لقمة سائغة للتلاعب والعبث بها ومن ثم حرف مسارها لهذا فإننا نؤكد ان الزعيم حسن باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري يعتبر الزعيم والرمز الجنوبي الذي نعتز ونفتخر فيه ولم ولن نقبل النيل منه مهما كانت الظروف.

أيها الأحرار:

ان ما يجري الْيَوْمَ في الجنوب من سباق محموم بين قوى خارجية كدولة الامارات العربية التى أصبحت تستحوذ على منافذ الجنوب وخيراته وتتحكم بمصير شعبنا وتوجهاته ثم تأتي لتمنح ثلة ممن اتخذتهم اتباعاً لها قليل من الفتات الحقير وتؤسس لمستقبل متناحر متشرذم تصنعه من خيرات الجنوب وان مصلحتها استمرار معاناة شعب الجنوب واستمرار الخنوع لها وهي بذلك أضحت بديل للمحتل السابق وبتسميات مختلفة وقد تؤدي حالة التعاطي مع ذلك الخارجي ومنحه صفة الوالي وصلاحية الامير والحاكم الاول ستؤدي الى غياب رؤية الثورة والدخول في صراعات لا نهاية لها.

ايها الاحرار الاوفياء المتواجدين على امتداد ارض الجنوب:

اننا ومن مؤتمرنا هذا نجدد الوفاء لشهداء الجنوب الابرار والجرحى ونؤكد على الآتي:

1- التمسك بتحرير واستقلال الجنوب

2- رفض كافة المشاريع المنتقصة أياً كانت

3- مواصلة الثورة التحررية على خط تحرير واستقلال الجنوب لا سواه.

4- رفض الوصاية الخارجية من أياً كان والتأسيس للقبول بمبدأ التعاون والعلاقة الطيبة المشتركة مع المحيط الخارجي وبالذات من سيساعد الجنوبيين على تحقيق استقلال الجنوب

5- رفض الارهاب والعنف بكافة صوره وأشكاله ونؤمن بان الحرب على الارهاب واجب وطني وثوري ومن أولوياتنا في مجلس الحراك الثوري.

6- نؤكد مطالبنا بالوقوف الى جانب أسر الشهداء والجرحى ومنحهم اولوية الرعاية والاهتمام سواء في مرحلة قبل الاستقلال او بعدها وعدم التفريط بهم.

7- تجديد التمسك بوحدة الارض الجنوبية وعدم التفريط بها وعدم السماح بتجزئتها جعرافياً او سياسياً ورفض كافة اشكال المناطقية المقيتة

8- نجدد تمسكنا بالسعي لإقامة دولة جنوبية مستقلة تقوم على اسس المدنية والعدل والمساواة واحترام الرأي الاخر والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية وبكل ما يخدم امن واستقرار المنطقة والعالم.

المجد والخلود لشهداء الجنوب الابرار والشفاء العاجل للجرحى والحريّة للمعتقلين والإسراء وأنها لثورة حتى النصر

صادر عن المؤتمر العام الاول لمجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بالعاصمة عدن

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