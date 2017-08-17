الرئيسة / أخبار عاجلة / كهرباء عدن .. حفريات في معسكر 20 بكريتر تسبب في انقطاع الكهرباء عن جبل حديد وأجزاء واسعة من مدينة كريتر.
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