قطاع قبلي في أبين ردا على اعتقال القوات الاماراتية قيادي في الحزام الأمني

يمنات – صنعاء

نصب قبليون قطاع قبلي في محافظة أبين، جنوب البلاد، ردا على اعتقال القوات الاماراتية قيادي في الحزام الأمني بالمحافظة في مقر قوات التحالف السعودي بالبريقة غرب عدن.

و قالت مصادر صحفية ان قطاع قبلي نصبه قبليون من قبيلة آل الطلي الديانية، في منطقة العين غرب مديرية لودر، وسط محافظة أبين.

و يطالب القبليون باطلاق القيادي في الحزام الأمني علوي الطلي، المحتجز منذ “5” أيام في سجن التحالف بـ”عدن”.

و تحتجز القوات الاماراتية عدد من القيادات الأمنية في محافظة أبين في سجن خاص بمقر قوات التحالف، فيما فرضت الاقامة الجبرية على مدير أمن أبين، عبد الله الفضلي في منزل بمديرية البريقة.

و حسب “عدن الغد” نصب القطاع القبلي على طول طريق تربط بين أبين و عدن بمنطقة العين.

و تسبب القطاع في منع مرور عشرات السيارات الخاصة بتجار و مسئولين، وفق ما أورده “عدن الغد”.

و هدد العناصر القبلية المسلحة التي نصبت القطاع بمنع مرور إي سيارات تابعة للقوات الموالية للتحالف السعودي أو أي سيارات على صلة بقوات التحالف السعودي.

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