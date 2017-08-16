الرئيسة / أخبار عاجلة / الأرصاد: تراجع ملحوظ لحالة عدم الإستقرار عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين على المرتفعات و أجزاء من الهضاب والصحاري والسواحل الغربية.
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