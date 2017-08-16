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تعز .. تحليق لمروحيات الاباتشي وطائرات بدون طيار في أجواء مديرية موزع بعد استهدفت شرق معسكر خالد بغارة صباح اليوم.

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