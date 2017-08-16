يمنات – صنعاء
قال المركز الوطني للأرصاد الجوي إن تحليل خرائط الطقس السطحية و العلوية المختلفة و صور الاقمار الاصطناعية و مخرجات النماذج العددية بين تراجع ملحوظ لحالة عدم الإستقرار في الاجواء عما كانت علية خلال اليومين الماضيين على سلسلة المرتفعات و أجزاء من الهضاب الداخلية و الصحاري و السواحل الغربية.
و توقع المركز في نشرة تنبيهية صدرت ظهر الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017، تشكل السحب الركامية بكمية أقل مما كانت عليه في اليومين الماضيين، و التي قد يرافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهر.
و أشار إلى أن الامطار ستكون متوسطة الشدة على المرتفعات، مع احتمال امتدادها الى أجزاء من الهضاب الداخلية.
و حذر المركز من الامطار المصحوبة بالعواصف الرعدية و عدم التواجد في ممرات السيول.
كما حذر من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب و الوديان و من الانهيارات الصخرية في الطرقات و المنحدرات الجبلية.
و طالب المركز المواطنين بعدم استخدام الهواتف النقالة اثناء حدوث البرق و الرعد.
حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 17 أغسطس/آب 2017
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا اثناء الليل و الصباح.
– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أثناء النهار.
– تتشكل السحب الرعدية الممطرة مع احتمال هطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة على اجزاء من سلسلة المرتفعات و من المحتمل أن تمتد إلى الهضاب الداخلية.
ارخبيل سقطرى
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– الرياح السطحية جنوبية غربية، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (18 – 28) عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول امطار خفيفة.
– الرياح السطحية جنوبية غربية على الساحل الجنوبي، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (6 – 15) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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