الرئيسة / أخبار عاجلة / الافراج عن الناشط ياسين هاشم بعد اعتقاله من ميدان التحرير بصنعاء صباح اليوم.
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