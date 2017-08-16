الرئيسة / أخبار عاجلة / مساعد الخارجية الايرانية حسين أنصاري: السعودية تحاول السيطرة على دول المنطقة.

مساعد الخارجية الايرانية حسين أنصاري: السعودية تحاول السيطرة على دول المنطقة.

3 ساعات من الآن أخبار عاجلة 5 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com