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عدن .. وفاة سجين تحت التعذيب في سجن المنصورة وادارة السجن تنقل جثته إلى ثلاجة الموتى

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يمنات – صنعاء

توفى مقتل تحت التعذيب في سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن، الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017.

و نقل موقع “عدن الغد” عن مصادر طبية، ان جثة المعتقل نقلت إلى مستشفى الجمهورية بعدن، الثلاثاء، و أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه توفي تحت تأثير التعذيب.

و كشف الموقع إن المعتقل المتوفي تحت التعذيب يدعى “أصيل أحمد ناجي” 24 عام، و هو من أبناء محافظة لحج. مشيرا إلى أنه توفي على ما يبدو نتيجة تعرضه للضرب في أجزاء متعددة من جسمه بينها الدماغ. لافتا إلى وجود كدمات واضحة في رأس المتوفي و رقبته.

و لا تزال الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى الجمهورية.

و يشرف القيادي السلفي أبو اليمامة القيادي في قوات الحزام الأمني غير النظامية، و الموالية للامارات على معتقل خاص في سجن المنصورة المركزي.

و تحدثت تقارير حقوقية و صحفية عن تعرض معتقلين للتعذيب في السجن، في حين أن قوة تتبع أبو اليمامة تقوم بعمليات دهم للمنازل و اعتقال بعض قاطنيها و الزج بهم في سجن المنصورة.

و كشف النيابة العامة بعدن عن وجود عشرات المعتقلين في سجن المنصورة بتهم الاشتباه من قبل أبو اليمامة.

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