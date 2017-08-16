الرئيسة / أخبار عاجلة / اعتقال الناشط ياسين هاشم من ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء بعد حضوره وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بصرف المرتبات.

اعتقال الناشط ياسين هاشم من ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء بعد حضوره وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بصرف المرتبات.

4 ساعات من الآن أخبار عاجلة 55 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com