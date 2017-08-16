النائب المستقل حاشد يواصل اضرابه عن الطعام تحت قبة البرلمان لليوم الثاني

يمنات – خاص

يواصل النائب المستقل أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام تحت قبة البرلمان لليوم الثاني، مطالبا بصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين و عسكريين و صرف المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعية و مراجعة أسعار الوقود و الغاز.

و بدأ النائب حاشد اعتصامه تحت قبة البرلمان عند العاشرة من صباح الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017.

و حضر النائب حاشد صباح الأربعاء جلسة مجلس النواب، المخصصة لمناقشة التقارير الحكومية عن مدى تنفيذ الحكومة لخطتها التي قدمتها للمجلس للربعين الأول و الثاني من العام 2017.

و رفض النائب حاشد، صباح الثلاثاء، حضور احتفال في القصر الجمهوري بصنعاء بمرور عام على تشكيل المجلس السياسي الأعلى، و أعلن بدء اضرابه عن الطعام في الردهة المقابلة لقاعة الاجتماعات في مجلس النواب.

يذكر أن النائب أحمد سيف حاشد هو النائب الوحيد الذي رفض منح المجلس السياسي الأعلى الثقة قبل عام، مرجعا ذلك لعدم دستورية هذا الاجراء.

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