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وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب وقتا طويلا.

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