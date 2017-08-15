خببير اقتصادي يكشف عن الآثار المترتبة على قرار حكومة هادي بتعويم سعر الدولار والعملات الأجنبية

يمنات – صنعاء

اعتبر البروفيسور سيف العسلي وزير المالية الأسبق قرار تعويم العملة الوطنية وتحرير اسعار الصرف الذي اتخذته حكومة هادي، بأنه أغبى و أخطر قرار اتخذته هذه الحكومة، بعد قرار استدعاء الخارج لحرب شعبها و قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.

و نقلت وكالة خبر عن الخبير الاقتصادي سيف العسلي، إن البنك المركزي اليمني سواءً كان في صنعاء أو في عدن قد أفلس بسبب الحرب، و كان أسوأ شيء تفعله أي حكومة هو ان تعمل على تغيير مجلس الإدارة و نقل البنك في تلك الظروف.

و أشار إلى وجود أخطاء قانونية و دستورية، لكن الأكثر خطورة على الشعب هو اثارها الاقتصادية، فقد زعزعت وعرقلت وصعبت على من تبقى من البنوك العاملة في اليمن ان تقوم بأي دور للوساطة المالية، و لا شك ان ذلك قضى على الاقتصاد تماماً.

و أوضح العسلي ان الدوافع المتبقية لعمل ذلك هو السيطرة على العملة التي طبعت في روسيا ولو كانت وصلت الى البنك المركزي في صنعاء وقيادته لخفف ذلك على اليمن كثيراً.

و أعتبر أن ذهاب تلك العملة إلى عدن أدى الى اهدارها وارتفاع قيمة الدولار امام الريال. مضيفا أن نقل البنك المركزي أحد أسباب تدهور العملة الوطنية.

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