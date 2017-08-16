السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مقيمين يمنيين

يمنات – صنعاء

أعدمت السلطات المختصة في السعودية، اليوم الثلاثاء 15 اغسطس/آب 2017، ثلاثة يمنيين، تعزيرا، بتهمة تهريب المخدرات والقات المحظور في الدولة.

وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية انه تم القبض على كل من: 1- يحيى علي موسى عاتي ، 2- علي إبراهيم جبران أحمد ، 3- شوعي عيسى يوسف حجاجي، يمنيي الجنسية، عند قيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وكمية من القات المحظور، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة.بحسب ما نقله موقع “أبابيل نت”.

وأشار إلى أنه صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة المذكورين اليوم، الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، الموافق 1438/11/23هـ في منطقة عسير.