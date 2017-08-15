ولد الشيخ يكشف عن رؤية الأمم المتحدة للحل في اليمن

يمنات – صنعاء

قال المبعوث الاممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إن لدى الأمم المتحدة تصور واضح بخصوص الوضع في اليمن.

و أوضح ولد الشيخ أنه ليس هناك حل إلا حل مبني على ترتيبات أمنية، تسمح بعودة كل قوات الجيش و القوات الأمنية تحت سيطرة الدولة.

و أكد على ضرورة العمل على إيجاد ترتيبات سياسية تسمح بشراكة سياسية لكل الأطياف السياسية. مشيرا إلى أن هذا هو موقف الأمم المتحدة تجاه الصراع في اليمن.

و شدد على ضرورة وجود حل أمني يتطرق إلى قضية وجود المنظمات و الهيئات و المؤسسات العسكرية تحت سيطرة الدولة، و أن يحدث اتفاق حول ذلك.

و قال: ناقشنا الكثير من الأفكار ولم نطلب أبداً من طرف أن يسلم للطرف الآخر، بالعكس، كنا نتحدث عن تشكيل لجان عسكرية مستقلة عن الجميع من أجل الدخول في العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة، والموافقة على دور المؤسسة الرئاسية والتغيرات التي يجب أن تحدث في المرحلة الانتقالية، وفي النهاية، الرجوع إلى الدستور.

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