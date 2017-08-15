حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاربعاء 16 أغسطس/آب 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى سماء ملبدة بالغيوم.

– هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى لحج جنوبا، مع احتمال امتدادها شرقا إلى الهضاب و المناطق الداخلية الشرقية.

– المناطق الصحراوية

– أجواء حارة و غائمة جزئيا.

– ظهور السحب المنخفضة الممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا، خاصة في فترة ما بعد الظهر.

المناطق الساحلية

– أجواء غائمة حارة رطبة.

– تتكون السحب الركامية خاصة على السواحل الغربية.

– الرياح معتدلة السرعة على السواحل الغربية و باب المندب.

– هطول امطار رعدية على مرتفعات محافظة الحديدة.

– احتمال هطول امطار خفيفة على الغيضة والمكلا وعدن اثناء المساء والصباح الباكر.

– سرعة الرياح على السواحل الجنوبية والشرقية تتراوح بين (10-25) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين (25 – 45) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا