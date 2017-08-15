حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاربعاء 16 أغسطس/آب 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى سماء ملبدة بالغيوم.
– هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى لحج جنوبا، مع احتمال امتدادها شرقا إلى الهضاب و المناطق الداخلية الشرقية.
– المناطق الصحراوية
– أجواء حارة و غائمة جزئيا.
– ظهور السحب المنخفضة الممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا، خاصة في فترة ما بعد الظهر.
المناطق الساحلية
– أجواء غائمة حارة رطبة.
– تتكون السحب الركامية خاصة على السواحل الغربية.
– الرياح معتدلة السرعة على السواحل الغربية و باب المندب.
– هطول امطار رعدية على مرتفعات محافظة الحديدة.
– احتمال هطول امطار خفيفة على الغيضة والمكلا وعدن اثناء المساء والصباح الباكر.
– سرعة الرياح على السواحل الجنوبية والشرقية تتراوح بين (10-25) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين (25 – 45) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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