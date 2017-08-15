ولد الشيخ يتحدث عن لقاءاته في العاصمة الايرانية بشأن الأزمة اليمنية

يمنات – صنعاء

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين في طهران بأنها كانت واعدة و بنّاءة.

و أكد ولد الشيخ أن دعم إيران لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ما زال قوياً جداً.

و أشار إلى أن هناك تفاهماً مشتركاً مفاده أن الحل السياسي هو وحده الذي يمكن أن يضع حداً للحرب في اليمن.

و زار ولد الشيخ طهران قبل يومين، و التقى بوزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف و نائبه للشؤون العربية و الإفريقية، حسين جابر.

و جاءت زيارة ولد الشيخ إلى طهران ضمن جولة في المنطقة بدأها من مسقط، و شملت الرياض و عَمان.

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