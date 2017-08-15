ولد الشيخ يتحدث عن لقاءاته في العاصمة الايرانية بشأن الأزمة اليمنية

يمنات – صنعاء
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين في طهران بأنها كانت واعدة و بنّاءة.
و أكد ولد الشيخ أن دعم إيران لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ما زال قوياً جداً.
و أشار إلى أن هناك تفاهماً مشتركاً مفاده أن الحل السياسي هو وحده الذي يمكن أن يضع حداً للحرب في اليمن.
و زار ولد الشيخ طهران قبل يومين، و التقى بوزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف و نائبه للشؤون العربية و الإفريقية، حسين جابر.
و جاءت زيارة ولد الشيخ إلى طهران ضمن جولة في المنطقة بدأها من مسقط، و شملت الرياض و عَمان.
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