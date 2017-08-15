الأمم المتحدة: لسنا على دراية بوجود أي تعاملات مالية بين ولد الشيخ والسعودية

يمنات – صنعاء

قال نائب المتحدث بإسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي في مقر الامم المتحدة بنيويورك، “إننا لسنا على دراية بوجود أي تعاملات مالية بين مبعوثنا الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والسعودية”.

ونقلت وكالة “خبر” عن مصدران أمميان، أن التقارير التي رفعت للأمم المتحدة عن سير أداء ولد الشيخ لم تكن بالجيدة.

و اشاروا الى ان مبادرته الاخيرة من العاصمة العمانية مسقط، ليست سوى محاولة منه للاحتفاظ بوظيفته كمبعوث اممي الى اليمن، او محاولة يائسة لايجاد وظيفة جديدة له بعد ان يعفى من منصبه كمبعوث أممي لليمن.