النائب حاشد يعلن بدء اضرابه عن الطعام تحت قبة البرلمان

يمنات – خاص

بدأ النائب المستقل أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام في مجلس النواب، عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017.

و أكد النائب حاشد أنه سيضرب عن الطعام حتى الموت، مطالبا بصرف مرتبات الموظفين و المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز.

و بدأ النائب حاشد اضرابه عن الطعام في الردهة المقابلة لقاعة اجتماعات مجلس النواب، نظرا لاغلاق القاعة، اثر توجه النواب إلى القصر الجمهوري.

و كان النائب حاشد أعلن عن موعد بدء اضرابه الأسبوع الماضي، غير أن مراسيم مجلس النواب ابلغت الأعضاء قبل يومين بأن عليهم التوجه صباح الثلاثاء إلى القصر الجمهوري لحضور اجتماع مع المجلس السياسي الأعلى بمرور عام على تشكيل المجلس، دون أن يرد ذلك في جدول دورة انعقاد المجلس.

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