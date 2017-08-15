البنك المركزي في عدن يعلن تعويم سعر صرف الدولار والغاء التعامل بسعر الصرف الثابت

يمنات – صنعاء

اعلن البنك المركزي اليمني بعدن، الاثنين 14 اغسطس/آب 2017، عن تعويم سعر صرف الدولار الامريكي، والغاء التعامل بسعر الصرف الثابت (250 ريال يمني للدولار الواحد).

وأفادت الوثيقة الصادرة عن محافظ البنك المركزي، المعين من قبل هادي، منصر القعيطي، الى مدراء البنوك التجارية والاسلامية، ان سياسة ادارة سعر الصرف قائم رسميا على اساس التعويم وليس ترتيبات التثبيت، واحاطتهم علما بالغاء التعامل بسعر صرف الدولار على اساس ثابت.

وأكد البنك، انه سيتم التعامل بهذا القرار اعتبارا من الثلاثاء 15 اغسطس/آب 2017.

وبحسب التعميم المعنون بـ “سعر صرف الدولار الامريكي المقرر التعامل به للشراء والبيع في البنوك وتقييم مراكزها المالية”، فان على البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن التعامل بسعر الصرف السائد للدولار والعملات الاجنبية الاخرى في السوق، وفقا لنشرة اسعار الصرف الصادرة عن البنك.