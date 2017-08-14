صحيفة امريكية تكشف عن نية محمد بن سلمان لعزل الجبير وتعيين شقيقه نيابة عنه

يمنات – صنعاء

كشفت مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ينوي عزل وزير الخارجية السعودي الحالي عادل الجبير، بعدما تمكن من الإطاحة بابن عمه الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن بن سلمان ينوي تعيين شقيقه السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان بدلاً عنه كوزيرٍ مقبل للخارجية السعودية.

والأمير خالد بن سلمان، هو الشقيق الأصغر لولي العهد الحالي محمد بن سلمان، ومؤخرا، جرى تعيينه في منصب السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، بدلا من الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، وذلك ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، يوم 22 أبريل/ نيسان الماضي، شملت أيضاً إجراءات أخرى أعادت البدلات والمكافآت لموظَّفي الدولة، التي كانت قد أُلغيت عام 2016.

الجدير بالذكر، أن عادل الجبير، هو ثاني شخص يتولى منصب وزير الخارجية السعودي دون أن يكون عضوا في الأسرة الحاكمة، بعد إبراهيم بن عبد الله السويِل.

المصدر: وكالة سبوتنيك