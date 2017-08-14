اغتيال جندي من قوات النخبة برصاص مسلحين بوادي حضرموت

يمنات – صنعاء

قتل أحد أفراد قوات النخبة الموالية للامارات، عصر الاثنين 14 اغسطس/آب 2017، برصاص مسحلين مجهولين، في مديرية شبام بوادي حضرموت شرق البلاد.

وافادرت المصادر، إن مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية صوبوا النار على الجندي (عارف عاشور عبيد النقلب)، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وذكرت المصادر إن مسعفين نقلوا المجني عليه إلى مستشفى شبام غير أنه توفي مباشرة.

ولم تعرف حتى اللحظة الجهة التي كانت وراء المسلحين غير أن محافظة حضرموت ما تزال في حالة صراع أمني مع مسلحين من تنظيم القاعدة.

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