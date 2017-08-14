يمنات – صنعاء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي إن تحليل خرائط الطقس المختلفة و مخرجات النماذج العددية و المعطيات المناخية بينت استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على سلسلة المرتفعات و أجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى اجزاء من الهضاب الداخلية و المحافظات الصحراوية.

و أكد المركز في نشرة تنبيهية صدرت ظهر الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، الفرصة مازالت مهيأة لهطول المزيد من الامطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا إلى لحج جنوبا مع احتمال امتدادها شرقا الى أجزاء من محافظات (حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، الضالع، مأرب، الجوف).

كما أكد المركز أن الأمطار قد تشمل أجزاء من السواحل الجنوبية و الغربية من البلاد.

و حذر المركز المواطنين و سائقي المركبات في المحافظات الجبلية و الهضاب و الصحاري الداخلية و السواحل الغربية و الجنوبية الغربية بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة من الامطار المصحوبة برياح شديدة و عواصف رعدية، و عدم التواجد في ممرات السيول، و من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب و الوديان و كذا الانهيارات الصخرية في الطرقات و المنحدرات الجبلية.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة.

– هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى لحج جنوبا، و امتدادها إلى الهضاب و المناطق الدخلية الشرقية.

المناطق الصحراوية

– أجواء غائمة جزئيا.

– ظهور السحب المنخفضة الممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا.

المناطق الساحلية

– أجواء غائمة جزئيا.

– تتكون السحب الركامية على اجزاء من السواحل.

– الرياح معتدلة، تتراوح سرعتها بين (05-15) عقدة، على السواحل الغربية و باب المندب. فيما تتراوح سرعتها على السواحل الجنوبية و الشرقية بين (10-25) عقدة.

– هطول أمطار رعدية على مرتفعات محافظة الحديدة.

– هطول أمطار خفيفة على الغيضة و المكلا و عدن في المساء و الصباح الباكر.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين (25-50) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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