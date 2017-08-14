اصابة قائد عسكري في أبين ومقتل نجله بنيران القاعدة غرب لودر

يمنات – صنعاء

اغتال عناصر القاعدة ظهر الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، نجل مسئول عسكري بمحافظة أبين، جنوب البلاد، اثر مهاجمة طقم كان يستقله مع والده.

و قالت مصادر صحفية ان العقيد أحمد محمد الشبيلي قائد معسكر اللواء 115 بمدينة لودر، أصيب بعيارات نارية، و قتل نجله الخضر الشبيلي.

و أفادت المصادر أن عناصر من تنظيم القاعدة هاجمت طقم كان يستقله الشبيلي و نجله في منطقة زارة غرب مدينة لودر.

و وصف موقع “عدن الغد” اصابة العقيد الشبيلي بـ”البالغة”، مشيرا إلى أن المهاجمين قاموا لاحقا بسرقة طقم عسكري كان بحوزة الشبيلي.

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