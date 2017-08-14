رواية ادارة أمن عدن لاقتحام فندق بدار سعد ومقتل مسئول أمني بمحافظة أبين واصابة أخر

يمنات – صنعاء

قالت ادارة أمن عدن، إنه و بناء على أمر قهري من النيابة العامة و بريقة من أمن محافظة أبين، مطلوب فيها ضبط مطلوبين أمنيا على ذمة قضايا جنائية منها الشروع بقتل مدير عام مديرية رصد محافظة أبين ياسر عبد الله العمودي بخط التسعين بتاريخ 11 يونيو/آذار 2017، و كذا مقاومتهم لرجال الأمن بأبين و إصابة 3 أفراد أثناء تنفيذهم لضبط المذكورين في الأمر القهري من النيابة وفرارهم عقبها، تم ارسال 3 أطقم لضبط المطلوبين.

و أوضحت ادارة أمن عدن في بلاغ صدر عنها، الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، أنه و تنفيذاً لأمر الضبط القهري من النيابة العامة و تواصل أمن محافظة أبين برقياً مع أمن عدن لضبطهم، باشر رجال الأمن بمتابعة و رصد المطلوبين أمنيا الذين دخلوا عدن و معهم سيارة نوع (شاص لون رمادي) و نزلوا في فندق العمدة مديرية دار سعد، حيث تم ارسال ثلاثة أطقم إلى الفندق لضبط المذكورين في الأمر القهري.

و أضاف البلاغ، أنه و أثناء سؤال مناوب الاستعلامات عن وجود الأشخاص المشار إليهم أنكر وجودهم، و لم يتم حتى تدوين أسمائهم في كشف النزلاء، على الرغم من أن سيارتهم كانت موجودة.

و أكد أنه و من خلال مصادر ادارة أمن عدن تم تحديد الغرفة التي يسكنها المطلوبين أمنيا بالفندق المذكور الذي تستر المناوب عنهم، و تم مداهمة الغرفة و كان يتواجد فيها خمسة أشخاص مسلحين قاموا بإطلاق النار مباشرة على رجال الأمن الذين اضطروا للرد عليهم.

و نوه إلى أنه جراء ذلك قتل المطلوب في الأمر القهري (حسين قماطه) و أصيب أثنين منهم، و تم ضبط أثنين وترحيلهم إلى البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

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