اعدام وصلب قاتل ومغتصب الطفلة “صفاء المطري” وسط العاصمة صنعاء

يمنات – صنعاء

نفذ في ميدان التحرير، وسط العاصمة صنعاء، صباح الاثنين 14 أغسطس/آب 2017، حكم الاعدام والصلب في قاتل و مغتصب الطفلة صفاء المطري.

و اعدم الجاني حسين عبد الله الساكت، بعد تأييد المحكمة العليا لقرار الاعدام و الصلب و مصداقة المجلس السياسي عليه.

و ارتكب الجاني الساكت “22عاما” جريمته في مديرية بني مطر، في الـ 9 من نوفمبر/تشرين ثان 2015م، بعد أن اقدم على استدراج الطفلة صفاء محمد طاهر المطري “5” سنوات، إلى منطقة مهجورة، قبل أن يقوم باغتصابها و قتلها و دفن جثتها.

و جاء تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل و مغتصب صفاء المطري بعد قرابة اسبوعين من اعدام الطفلة رنا المطري.

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