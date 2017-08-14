مقتل مسئول أمني بمحافظة أبين واصابة أخر أثناء مداهمة قوة أمنية لفندق شمال عدن

يمنات – صنعاء

قتل مسئول أمني بمحافظة أبين و أصيب أخر، جراء مداهمة قوة أمنية لفندق كانا يقيمان فيه شمال محافظة عدن، جنوب البلاد، صباح الاثنين 14 أغسطس/آب 2017.

و قالت مصادر صحفية ان قوة أمنية داهمت فندق العمدة بمديرية دار سعد، شمال محافظة عدن، و حصل تبادل لاطلاق النار داخل الفندق، ما تسبب في مقتل أحمد قماطة مدير أمن مديرية رصد بمحافظة أبين، و اصابة عبد الرزاق الجردمي، قائد الحزام الأمني بالمديرية.

و حسب “عدن الغد” نقلت القوة الأمنية جثة قماطة إلى مستشفى الجمهورية، قبل أن تعود لسحب كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق و تحطيم بعضها.

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