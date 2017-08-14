يمنات

فتحي بن لزرق

لم يعد خافيا على احد ان هنالك مشروع تدميري تم البدء فيه ويسعى لتدمير (ابين) بشكل كامل و إضعافها واخضاعها بالإضافة الى إخضاع قبائل العوالق بشبوة وكسرها وإنهاء اي حضور سياسي او قبلي لها في شبوة.

هذا المخطط لايحتاج لحالة فهم كبيرة فشواهده على الارض كثيرة وبادية للعيان.

مالايعلمه الكثير من الجنوبيين ان هذه المناطق هي المرحلة الأولى فقط ضمن مخطط دولي اقليمي لسحق الجنوب كله واضعافه وضرب بعضه ببعضه وتهيئته لوضع خارج عن إرادة الجميع .

وضع ليس له صلة بخيارات الجنوبيين قضيتهم مطالبهم اشتراطاتهم لانه حينها سيكون الجميع مدمر وينزف ولن يستطيع اشتراط شيء..

والحل ان يعي الجنوبيين ان تفريط بعضهم ببعض اليوم لن ينجو منه احد (غدا).

وان الموس التي تمرر اليوم على رؤوس ابناء شبوة وابين ستمرر على كل الروؤس.

تماسكوا فلن يحمي الضالع الا ابناء ابين ولن يحمي شبوة الا ابناء يافع ولن يحمي عدن الا ابناء حضرموت ولن يحمي الجنوب الا بعضه فلا يفرح بعض الاغبياء بذبح الثور الأبيض اليوم.

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