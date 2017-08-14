صحيفة تكشف عن تحضيرات لعقد مؤتمرين دوليين الشهر القادم لمناقشة الأوضاع في اليمن

يمنات – صنعاء

كشفت صحيفة محلية، عن تحضيرات لعقد مؤتمران دوليان لمناقشة الأوضاع في اليمن واللذان من المقرر انعقادهما في سبتمبر القادم في اسبانيا و بلجيكا .

و قالت صحيفة “عدن الغد”، من المقرر أن ينظم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” مؤتمرا” بعنوان ” تعزيز الحوار من اجل السلام ومستقبل اليمن “.

و حسب المصدر، تأتي أهمية انعقاد هذا اللقاء والمؤتمر في وقت تشهد الأوضاع باليمن تدهور مريع ومخيف للغاية وحالة إنسانية كارثية مع دخول الحرب والصراع باليمن عامه الثالث، كما يأتي انعقاد هذا المؤتمر بناء على توصيات مؤتمر باريس الدولي والذي نظمه التحالف في منتصف ابريل الماضي لمناقشة الوضع باليمن وفي أطار اهتمامات وجهود التحالف الدولي “عدل” بملف السلام باليمن وكل ما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات وتعزيز وارساء السلام العالمي .

وسيبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام سبل إيقاف الحرب واحلال السلام ومناقشة مستقبل اليمن ، ومن المقرر في اليوم الأول انعقاد جلسة برلمانية بمبنى البرلمان الاسباني بحضور عدد من المنظمات الدولية لمناقشة الملف اليمني، حيث تتمثل أهداف هذا اللقاء وأهميته بمشاركة البرلمان والمؤسسات المدنية في إسبانيا لفهم الملف اليمني وتقييم مشترك للتحديات التي تواجه مستقبل اليمن وسبل إيقاف الحرب واحلال السلام وإيجاد صيغة مشتركة لذلك ، والتي تتطلب أجراء حوارات ومبادرات متعددة من شانها ازالة المخاوف وتعزيز بناء الثقة دعما” لعملية السلام.

ومن جهة أخرى وبذات التاريخ تنظم بعثة الاتحاد الأوربي لليمن مؤتمر مماثل من المقرر انعقاده في بروكسل في قصر (دو جيميب) , والذي سبق تأجيله عدة مرات دون إيضاح الأسباب والذي ما يزال من غير المعروف الطريقة التي جرى التحضير والاعداد له واليه واختيار الشخصيات التي دعت اليه وسبب التكتم الشديد من قبل البعثة عن إعلان انعقاده , والذي سبق وان وجهت له العديد من الانتقادات ، قد تكون السبب بتأجيله سابقا” , حيث من المقرر ان يستمر مدة خمسة أيام شاملة التكاليف ، تتكفل بها مفوضية الاتحاد الأوربي.