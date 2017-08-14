ولي عهد أبوظبي يستقبل مقتدى الصدر

يمنات – وكالات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ مساء اليوم الأحد، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق.

ورحب بن زايد بالصدر واستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

واطلع بن زايد خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، من مقتدى الصدر على تطورات الساحة العراقية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلاله حديثه مع السيد مقتدى الصدر، على أهمية استقرار وإزدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.

وقال بن زايد إن “التجربة علمتنا أن ندعو دائمًا إلى ما يجمعنا عربًا ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام”.

كما شدد على أن “دولة الإمارات تاريخيًا مدت يدها إلى الشعب العراقي الشقيق”، مثمنا مساهمة الجالية العراقية في النهضة التي ارتبط بها اسم الإمارات.

وهنأ بن زايد بالانتصار الكبير على إرهاب “داعش”، مؤكدا أهمية استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين.