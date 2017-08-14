وزارة الأوقاف تتهم النظام السعودي بمنع اليمنيين من الحج للعام الثالث على التوالي

يمنات – صنعاء

قالت وزارة الأوقاف والإرشاد، إن النظام السعودي يصر على منع الحجاج اليمنيين من الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي.

وقال وكيل وزارة لقطاع الحج والعمرة عبدالله عامر، إن النظام السعودي يواصل تسييس فريضة الحج بمنع الحجاج من أداء هذه الفريضة، خدمة لنزواته التي لا تخدم سوى أعداء الإسلام والمسلمين”.

واستنكر ما يقوم به النظام السعودي ومرتزقته المتواجدون في فنادق الرياض من تحويل فريضة الحج إلى وسيلة للارتزاق والمتاجرة، وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

وأضاف “إن ما تسمى وكالات الحج العاملة مع مرتزقة السعودية خارج سلطات الدولة تقوم بمخالفة النظام والقانون واللوائح المنظمة لأعمال الحج”، لافتا إلى أن الوزارة وجهت بمقاضاة هذه الوكالات وتكليف الشؤون القانون برفع قضايا ضدها”.