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النقابي في شركة النفط محمد الحمزي يتعرض للتهديد بالتصفية الجسدية على ذمة نشاطه النقابي

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يمنات – صنعاء

تعرض ناطق مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية، محمد الحمزي، للتهديد بالتصفية الجسدية، على خلفية عمله النقابي.

و جاء التهديد للنقابي الحمزي من الرقم 733782987 و قال له المتصل انه إذا لم يترك “خالد جرعون” سيقرح رأسه. و جرعون هو أحد قيادات شركة النفط.

و سبق أن تعرض الحمزي لعملية اعتقال يوم 25 مايو/آيار 2017، على ذمة مشاركته في وقفة احتجاجية دعت لها حركة 20 مايو للمطالبة بالمرتبات و الغاء قرار تعويم الوقود و اسقاط حكومة الحرب، و ظل مخفيا لمدة يومين، قبل أن يفرج عنه.

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