السعودية تحيل داعية يمني للتحقيق

يمنات – متابعات

احالت الجهات الرسمية السعودية داعية يمني إلى التحقيق بعد أن حرم الترحم على فنان كويتي توفي يوم الجمعة، حيث أثارت هذه الواقعة موجة غضب عارمة .

وبدأت جهات رسمية سعودية، التحقيق مع الداعية المعروف، الشيخ الدكتور علي الربيعي بعد أن أثار موجة غضب عارمة في المملكة ودول الخليج عندما حرم الدعاء بالرحمة للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الذي فارق الحياة مساء الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، هاني الغفيلي، إن وزارته أحالت الشيخ الدكتور علي الربيعي إلى “لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر في المملكة”.

وكان الربيعي قد كتب معلقاً على وفاة الفنان عبدالرضا بالقول “لا يجوز للمسلم الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا لكونه رافضيًا إيرانيًا مات على الضلالة، وقد نهى الله المسلمين أن يدعوا بالرحمة والمغفرة للمشركين”.

ووجدت تغريدة الربيعي التي قام بحذفها فيما بعد، ردود فعل غاضبة، وانشغل آلاف المغردين من مختلف دول الخليج بالرد عليه وانتقاده والمطالبة بمحاسبته.

وعلق الربيعي على قرار وزارة الثقافة والإعلام عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قائلاً “أعلن عن التزامي بقانون النشر والصحافة إذا كان لا يتعارض مع القرآن والسنة وما أفتى به كبار العلماء كابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء”.