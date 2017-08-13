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قائد القوات البحرية الروسية السابق فيليكس غروموف: وجود قاعدة عسكرية روسية في اليمن ينطوي على أهمية استراتيجية.

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