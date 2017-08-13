الرئيسة / أخبار عاجلة / ذا درايف: الهجوم على ميناء المخا دمر كاسحة ألغام كانت تقف إلى جانب السفينة المستهدفة وهي من نوع كورفيت والتي يمكنها حمل مروحية.

ذا درايف: الهجوم على ميناء المخا دمر كاسحة ألغام كانت تقف إلى جانب السفينة المستهدفة وهي من نوع كورفيت والتي يمكنها حمل مروحية.

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