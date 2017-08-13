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موقع ذا درايف الأمريكي: الهجوم الذي استهدف ميناء المخا قبل أيام أسفر عن مقتل 12 جندي اماراتي وجرح 23 أخرين.

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