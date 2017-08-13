قيادة التحالف السعودي تعتقل قيادات أمنية بمحافظة أبين في سجن خاص بمقرها بـ”عدن”

يمنات – صنعاء

اعتقلت قيادة قوات التحالف السعودي بـ”عدن” مسئولين أمنيين بمحافظة أبين، جنوب البلاد، السبت 12 أغسطس/آب 2017.

و تفيد مصادر صحفية ان قيادة التحالف بـ”عدن” التي يديرها الاماراتيون، استعدت تلك القيادات إلى مقرها بمديرية البريقة، غرب عدن، قبل ان يتم اعتقالهم.

و حسب صحيفة “عدن الغد” تم استدعاء قائد قوات الحزام الأمني بلودر، الخضر حمصان، و أحمد بلعيد المرقشي، إلى مقر قيادة قوات التحالف قبل ان يتم ايداعهم السجن لاحقا.

و اشارت إلى أن حمصان و المرقشي لايزالان معتقلين في سجن خاص بقوات التحالف بالبريقة. مشيرة إلى أن حمصان كان برفقة مدير أمن أبين، عبد الله الفضلي، الذي اعتقل لساعات قبل ان يتم الافراج عنه لاحقا.

و تفيد معلومات أن قيادات أخرى في السلطة المحلية و أخرى أمنية لا تزال معتقلة في سجن معسكر التحالف بالبريقة. مشيرة إلى أن الفضلي تم اخراج من السجن، و أصبح طليقا لكنه نقل إلى منزل في مديرية البريقة و لا يزال تحت الاقامة الجبرية.

و حسب هذه المعلومات فإن من بين المعتقلين أبو مشعل الكازمي نائب مدير أمن عدن، و الذي كان يشغل قائدا للحملة الأمنية بالمحفد و سليم المحثوثي قائد القوات الخاصة بمحافظة أبين و أحمد منصور المرقشي، قيادي يف قوات الحزام الأمني، و سالم السعيدي، قائد الحزام الامني في المنطقة الوسطى بأبين، و حيدره شمباء، و علوي الطلي، و هما قياديان بالحزام الأمني في أبين.

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