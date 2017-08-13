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الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان

اصابة احد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي في حادث سقوط مروحية اماراتية في شبوة

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يمنات – صنعاء – خاص

كشف وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي، انور قرقاش، اصابة أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي.

و في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” كشف اصابة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

و تؤكد تغريدة “قرقاش” التي نشرها الأحد 13 أغسطس/آب 2017، ما تحدثت عنه تقارير صحفية حول وجود شخصيات مهمة في المروحية الاماراتية التي سقطت قبل يومين في محافظة شبوة، شرق اليمن.

و أعلنت قيادة الجيش الاماراتي مقتل “4” من طاقم مروحية الاباتشي التي سقطت في وادي عماقين بشبوة.

و فيما ذكر وسائل اعلام ان المروحية كانت تقل “6” قتل منهم “4” و أصيب “2” أخرين، هما: راشد الظهوري و راشد البلوشي، لم تتحدث عن اصابة حفيد الشيخ زايد و أنه كان ضمن طاقم المروحية المنكوبة.

و يرى مراقبون ان اصابة حفيد الشيخ زايد، يرجح المعلومات التي تحدثت أن المروحية سقطت نتيجة استهدافها، و ليس بخلل فني. مشيرين إلى أن استهداف المروحية كان بناء على معلومات دقيقة، و أن الهدف كان الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

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