حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 14 أغسطس/آب 2017

يمنات – صنعاء

– استمرار حالة عدم الاستقرار في الاجواء على معظم المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية، ما يسهم في تشكل الغيوم الكثيفة التي يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة “متوسطة – غزيرة” مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالا و حتى لحج جنوبا، مع امتدادها الى أجزاء من الهضاب الدخلية لمحافظات (البيضاء، شبوة، مأرب، الجوف، حضرموت).

– طقس غائم جزئيا على المحافظات الساحلية و ارخبيل سقطرى مع هطول امطار متفرقة على أجزء من السواحل الجنوبية و الجنوبية الغربية.

– الرياح السطحية جنوبية غربية على ارخبيل سقطرى نشطة إلى عاصفة تتراوح بين (25-35) عقدة، فيما تكون معتدلة إلى قوية على السواحل الجنوبية، تتراوح سرعتها بين (15-25) عقدة، خفيفة إلى معتدلة على السواحل الغربية وباب المندب تتراوح سرعتها بين (06-16) عقدة، تنشط أثناء فترة هطول الامطار على سلسلة المرتفعات والهضاب الداخلية.

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