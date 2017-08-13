تعرف على خسائر التحالف السعودي من طائراته باليمن

يمنات – صنعاء

أعلن التحالف السعودي على اليمن تحطّم 10 مقاتلات حربية 4 منها إماراتية، و3 سعودية، وطائرة واحدة لكل من الأردن والبحرين والمغرب، منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن 26 آذار/ مارس 2015.

وكان الحادث الأخير الذي سقطت فيه طائرة إماراتية وقُتل أعضاء طاقمها، ثاني أكبر خسارة بشرية للتحالف في تحطم طائرة، بعد مقتل 12 عسكريا سعوديا، في 18 نيسان/ أبريل الماضي، في تحطم طائرة عمودية بمأرب، شرقي اليمن.

وكشف بيان القوات الاماراتية عن أسماء الجنود المقتولين في حادث الهيلوكبتر، هم: النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم أول طيار، جاسم صالح الزعابي، والوكيل محمد سعيد الحساني، والوكيل سمير محمد مراد أبوبكر.

وبيان القوات الاماراتية جاء متناقضا مع إعلان صدر عن التحالف السعودي، في وقت سابق من مساء الجمعة، حيث أعلن المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، أن طاقم الطائرة تعرضوا لإصابات فقط أثناء عودتها من أحد المهام داخل اليمن.

ولم يتم ذكر موقع الحادث بالتحديد، لكن وسائل إعلام يمنية ذكرت أن الطائرة تحطمت في منطقة عماقين بمحافظة شبوة (شرق)، التي تشهد عمليات عسكرية، بمشاركة إماراتية، ضد تنظيم القاعدة.

والطائرة سقطت في منطقة تابعة لحكومة هادي.

وفي الثالث من آب/ أغسطس الجاري، أعلنت الإمارات، تنفيذ قوات يمنية، مدعومة بقوات إماراتية وأمريكية، عملية عسكرية وصفتها بـ”النوعية” في معاقل القاعدة بمحافظة شبوة.

والطائرة الامارتية التي سقطت الجمعة تعدّ ثالث طائرة تابعة للتحالف العربي تتحطم خلال العام الجاري، بعد تحطم طائرتين سعودية وأردنية.‎

وفيما يلي الحوادث التي تعرضت لها طائرات حربية تابعة للتحالف السعودي منذ بداية مايسمى عملية “عاصفة الحزم”، عام 2015:

في 12 أيار/ مايو 2015 أعلن التحالف السعودي سقوط مقاتلة من طراز أف-16، تابعة لسلاح الجو المغربي؛ بسبب خلل فني، ومقتل طيار مغربي.

وأعلنت في 22 آب/ أغسطس 2015 قيادة التحالف السعودي مقتل طيارين سعوديين، إثر تحطم مروحية هليكوبتر كانا يستقلانها قرب الحدود مع اليمن.

وأما في 30 كانون أول/ ديسمبر 2015، فقد أعلن التحالف العربي سقوط طائرة من نوع إف 16 في منطقة جازان جنوبي السعودية، إثر خلل فني، ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في العدوان.

وفي 14 آذار/ مارس 2016، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية تحطم مقاتلة إماراتية من نوع “ميراج” في اليمن، ومقتل طيارين اثنين، دون الإشارة إلى موقع الحادث، لكن مصادر يمنية قالت إنه في منطقة البريقة بمدينة عدن(جنوب).

وفي 12 حزيران/ يونيو 2016، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية سقوط مروحية إماراتية، ضمن قوات التحالف، في المياة الدولية. لكن وسائل إعلام تابعة للجان الشعبية قالت حينها إن الحادث وقع قبالة سواحل مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

وأما في 13 حزيران/ يونيو 2016، فقد أعلنت القوات الإماراتية سقوط مروحية عسكرية إمارتية، ومقتل طاقمها المكون من طيار ومساعده، في عدن جنوبي اليمن.

وفي 25 تموز/ يوليو 2016،أعلنت قيادة العدوان السعودي مقتل طيارين سعوديين، إثر سقوط طائرتهما “الأباتشي” في مأرب؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلن في 24 شباط/ فبراير 2017 التحالف السعودي سقوط طائرة أردنية من طراز أف 16 في نجران جنوبي السعودية، ونجاة قائدها.

وفي 18 نيسان/ أبريل 2017، أعلنت قيادة التحالف مقتل 12 سعوديا في تحطم طائرة عمودية بمأرب شرقي اليمن.

وأما في 11 آب/ أغسطس 2017، فقد أعلنت القوات المسلحة الإماراتية مقتل 4 جنود إمارتيين؛ جراء ارتطام طائرتهم، بعد هبوط اضطراري في اليمن.

المصدر: الوقت