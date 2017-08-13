الصلح يظل خيراً ..

يمنات

محمد عايش

لا تصدر دعوة إلى التصالح هذه الأيام إلا من شجعان خصوصا إذا جاءت من داخل طرفٍ ينعم برفاه الدعم السعودي اللامحدود. الدعم الذي حول أصحابه إلى أثرياء بحيث لم يعد ممكنا لهم أن يتخيلوا دنياهم بلا حرب، وبلا نعيم الحرب!

بإمكان النائب الإصلاحي محمد الحزمي أن يأكل ويشرب بصمت كبقية المهاجرين إلى الرياض، ولكنه خرج عن صمته بدعوة إلى المصالحة.

والحزمي، بحكم طبيعة الأشياء، وباعتباره صوتا راديكالياً معروفا؛ آخر من يمكن أن تتوقع صدور دعوة للصلح من طرفه، ولكنها ميزة اليمنيين عموماً، فهم طوال تاريخهم ما انسدت أمامهم أية حرب إلا وعادوا للصلح سريعاً مهما كانوا قد أفرطوا أو فرّطوا.