فلكي يمني يتوقع وقوع ظاهرة كونية بعد ايام

يمنات – صنعاء

توقع الفلكي اليمني القاضي أحمد محسن الجوبي، حدوث كسوف للشمس يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2017م.

وقال الفلكي الجوبي في بيان صحفي نشرته وكالة “خبر”، “سيحدث كسوف جزئي للشمس يوم الاثنين الموافق 21 اغسطس 2017 م وذلك على العاصمة الامريكية واشنطن بنسبة 84 % من قرص الشمس”.

وأضاف، “سيبدأ الكسوف الساعة 8:17:56 مساء بتوقيت صنعاء وذروته الساعة 9:42:51 مساء وينتهي الساعة 11:1:38 ليلا وعلى اوتاوا (كندا) بنسبة 69 % من قرص الشمس سيبدأ الساعة 8:17:37 مساء وذروته الساعة 9:35:24 مساء وينتهي الساعة 10:48:50 ليلا وعلى كراكاس (فنزويلا) بنسبة 62 % من قرص الشمس سيبدأ الساعة 9:28:44 مساء وذروته الساعة 10:45:32 مساء وينتهي الساعة 11:52:28 ليلاً”.

وأكد ان الكسوف الكلي لمدة دقيقتين و40 ثانية سيكون على 6 مناطق في الولايات المتحدة الامريكية وهي: جيفرسون سيتي MO وكانساس سيتي MO وغرينفيل SC ولينكولن NE وكولومبيا وناشفيل تينيسي.

ولفت، الى ان الكسوف يكون جزئيا على أكثر من 500 منطقة حول العالم، قال إنه يذكرها لاحقا.

وأشار، أنه لا كسوف على اليمن وما جاورها.