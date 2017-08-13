البنك المركزي بعدن يتهم التحالف السعودي بعرقلة وصول مرتبات الموظفين “بيان”

يمنات – صنعاء

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي بعدن في اجتماعه الدوري، برئاسة محافظ البنك منصر القعيطي، جدول توريد الأوراق النقدية المطبوعة من الريال اليمني في الخارج إلى مقره الرئيسي في محافظة عدن.

وقال محافظ البنك في بيان صحفي، نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة هادي، ان المجلس وقف :” أمام الصعوبات البالغة التي تواجه ترتيبات النقل والتوريد بسبب إعاقة إنزال هذه الأموال جواً إلى مطار عدن الدولي من قِبَل خلية التحالف لأسباب مجهولة منذ أبريل 2017م ولعدد (13) رحلة تم إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح. وفشل اللجنة الإشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال”.

واضاف البيان :” قد عبر المجلس عن إستغرابه وإستيائه البالغ من هذه العراقيل خاصة وأنها تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للإقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000م خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وتابع البيان :” إن هذه العراقيل المصطنعة تسيئ إلى سمعة البنك المركزي اليمني وإدارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من إستلام مرتباتهم. وتسبب للإقتصاد اليمني إختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والإقتصاد اليمني عموماً.

وكانت حكومة هادي اصدرت قرار بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام الماضي الى عدن، لكنه لم ينجح حتى الان رغم مرور ما يقارب العام على استعادة وظائفه وتفعيل نشاطه.