العراق يطالب السعودية بأنبوب صدام حسين

يمنات

قالت صحيفة “الحياة” السعودية، إن العراق دعا إلى ضروة استعادة خط أنابيب قديم كان يستخدم لتصدير النفط العراقي عبر السعودية.

ونقلت الصحيفة السعودية عن، وزير النفط العراقي السابق، إبراهيم بحر العلوم، قوله “سبق وناقشت هذا الموضوع مع الجانب السعودي”، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون هناك تفاعل إيجابي من قبل المملكة بهذا الصدد كون الأجواء السياسية مناسبة، وهناك تقارب كبير بين البلدين المنتجين الكبيرين للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وشدد وزير النفط العراقي السابق، على أن الخط الناقل للنفط العراقي عبر المملكة إلى البحر الأحمر أنشئ بأموال عراقية بدءاً من منابع النفط العراقية وصولا إلى موانئ ينبع السعودية على البحر الأحمر، إضافة لإنشاء خزانات عملاقة على الميناء هي أيضا عائدة للعراق وفق وصولات سداد مبالغ الإنشاء.

وأوضح بحر العلوم، أن الخط توقف بعد حرب الخليج الثانية بقرار سعودي، مؤكداً أن خط الأنابيب العراقي في السعودية لم ينقل النفط العراقي منذ أن غزو صدام حسين للكويت عام 1990.

جدير بالذكر أن المملكة استخدمت خط الأنابيب العراقي عبر الأراضي السعودية، لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء في غرب البلاد لأعوام، قبل أن تختبر فتحه في عام 2012 بما يمنح الرياض مجالا لتصدير المزيد من نفطها إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز.