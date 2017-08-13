اعتقال قيادي أمني رفيع في محافظة أبين وايداعه زنزانة انفرادية في مقر التحالف السعودي بـ”عدن”

يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية ان قيادة التحالف السعودي بـ”عدن” اعتقلت مسئول أمني رفيع في محافظة أبين، جنوب البلاد.

و نقل موقع “عدن الغد” عن مصادر وصفها بـ”المقربة” من مدير أمن محافظة أبين، العميد عبد الله الفضلي، أن قوات التحالف اعتقلته مساء السبت 12 أغسطس/آب 2017.

و حسب الموقع، استدعت قيادة التحالف، العميد الفضلي إلى مقرها بمديرية البريقة، غرب عدن، ليتم احتجازه هناك دون إبداء اسباب.

و لفت الموقع إلى أن الاستدعاء كان بهدف التشاور، غير أن الفضلي أودع في زنزانة انفرادية داخل سجن بمقر قوات التحالف.

و رقي الفضلي إلى رتبة عميد، عقب تعينه مديرا لأمن محافظة أبين، و كان أحد القيادات في الفصيل السلفي للمقاومة الجنوبية.

و كان الفضلي من القيادات السلفية المحسوبة على الامارت، غير أن علاقته ساءت بها خلال العام الجاري، ما اضطره لتقديم استقالته من قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، قبل انسحاب تلك القوات إلى محافظة عدن.

و استقال الفضلي بعد تمرد عدد من قيادات الحزام الأمني بمحافظة عدن، و اعتقاله في منطقة دوفس أثناء توجهه إلى العلم، بمبرر عدم دفع المرتبات.

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