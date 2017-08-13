“وثيقة” وزارة حقوق الانسان مهددة بالاغلاق و مالية الانقاذ لن تدفع ايجارات “5” أشهر

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على وثيقة موجهة من وزير المالية بحكومة الانقاذ، صالح شعبان إلى وزيرة حقوق الانسان، علياء فيصل عبد اللطيف، بشأن ايجار مبنى الوزارة.

و حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 8 أغسطس/آب 2017، يطالب شعبان وزيرة حقوق الانسان بتخفيض الايجار أو البحث عن مبنى آخر بتكلفة أقل.

و تؤكد الوثيقة أن أخر ارتباط للوزارة بشأن الايجار هو مبلغ 2 مليون 387 ألف و 980 ريال، و هو ايجار الربع الأول من العام 2017.

مذكرة وزير المالية في شهر أغسطس/آب 2017 وبموجبها دفع ايجار الاشهر من يناير و حتى مارس 2017، ما يعني أن الاشهر من ابريل و حتى أغسطس “5” أشهر لن تدفعها وزارة المالية، و السؤال: من أين سيدفع الايجار لهذه الأشهر. خاصة و أن وزارة المالية قالت ان اخر ارتباط للايجار هو شهر مارس، و في الوقت نفسه تحمل وزيرة حقوق الانسان المسئولية.

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