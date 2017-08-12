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حكومة الانقاذ تسعى لاغلاق وزارة حقوق الانسان

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يمنات – صنعاء – خاص

كشف مدير مكتب وزارة حقوق الانسان بحكومة الانقاذ، عن تلقي وزارته مذكرة من وزارة المالية بعدم قدرتها على تحمل ايجار مبنى الوزارة، الكائن في شارع الستين غرب العاصمة صنعاء.

و أشار طلعت الشرجبي في منشور على حسابه في الفيسبوك، أن المذكرة طالبت قيادة الوزارة بالبحث عن مقر بديل.

و أوضح الشرجبي أنهم طالبوا بتوفير مبنى مجاني من مباني الحكومة أو الاوقاف، غير أن الرد كان بعد وجود مبنى.

و كان مالك المبنى قد أغلقه قبل أشهر لعدم تسديد ايجاراته من قبل وزارة المالية، غير أنه تم فتحه بعد التزام الحكومة بالسداد و حضور وزير المالية إلى المبنى.

و يبدو أن حكومة الانقاذ تسعى بهذا الاجراء إلى اغلاق وزارة حقوق الانسان، و التي سبق ان هددت وزيرتها علياء فيصل عبد اللطيف بالاستقالة، بعد الاعتداء عليها، أثناء زيارة تفتيش لسجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة.

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